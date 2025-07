Nella giornata di ieri, è uscita la lista dei convocati di Stefano Pioli per il suo ritiro, da nuovo allenatore della Fiorentina, al Viola Park. Come avrete notato, e sottolineato anche La Repubblica, nella lista sono presenti meno giovani rispetto al passato, per i motivi che riguardano soprattutto la mancanza di competizione nazionali protratte troppo in avanti.