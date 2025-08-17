Viola News
Riparte anche la Primavera di Galloppa. Obiettivo? Vincere lo scudetto

Oggi in campo la Fiorentina Primavera
La Fiorentina Primavera riparte con nuovi volti ma lo stesso obiettivo: lottare per lo scudetto. Il campionato Primavera 1 inizia oggi alle 19 al Viola Park contro il Torino, una sfida subito impegnativa trasmessa su Sportitalia, che segna l’avvio ufficiale di una stagione ricca di aspettative e incognite.

Dopo aver salutato i classe 2005 e diversi 2006, tra cui protagonisti come Rubino, Caprini, Baroncelli, Harder e Vannucchi, la squadra punta sul ricambio generazionale. Tra i migliori 2007 pronti a emergere ci sono Batignani in difesa, Pisano, Atzeni e Bonanno a centrocampo e gli attaccanti Evangelista, Angiolini e Maiorana, affiancati dai rientri e nuovi arrivi come Conti, Montenegro e Kone.

Tra le note di rilievo c’è la gestione di Kouadio, che resterà probabilmente in prima squadra insieme al neo-arrivato Kospo dopo aver impressionato nel ritiro estivo con la prima squadra. La regular season coinvolgerà 20 squadre fino al 16 maggio, prima dei playoff scudetto, con l’auspicio di tornare a giocare le finali al Viola Park, questa volta con un epilogo migliore rispetto alla passata stagione. Lo scrive la Nazione.

