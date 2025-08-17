Riparte anche la Primavera di Galloppa. Obiettivo? Vincere lo scudetto

Dopo aver salutato i classe 2005 e diversi 2006, tra cui protagonisti come Rubino, Caprini, Baroncelli, Harder e Vannucchi, la squadra punta sul ricambio generazionale. Tra i migliori 2007 pronti a emergere ci sono Batignani in difesa, Pisano, Atzeni e Bonanno a centrocampo e gli attaccanti Evangelista, Angiolini e Maiorana, affiancati dai rientri e nuovi arrivi come Conti, Montenegro e Kone.