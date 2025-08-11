Rinnovo Kean, a che punto siamo? Gazzetta: “Ecco cosa farà la differenza”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro di Moise Kean. Presto dovrà arrivare un altro summit per l'ex Juventus che adesso percepisce 2,2 milioni, ma il suo ingaggio andrà in pratica raddoppiato.
C'è la volontà bilaterale di trovare un accordo con una base fissa intorno alla quale faranno la differenza i molti bonus inseriti. Potrebbe essere una strada valida e percorribile in ottica tetto ingaggi e fair play finanziario.
