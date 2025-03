Rimontare il Panathinaikos per sognare Breslavia. La Conference è l’ancora viola

La sconfitta di Napoli ha compromesso ancora di più il cammino in Serie A della Fiorentina. Sperare in una qualificazione europea dal campionato non è semplice, per questo diventa fondamentale il cammino in Conference. Il 3-2 di Atene lascia ancora aperte le speranze in casa viola, ma servirà una rimonta. Come scrive il Corriere Dello Sport una vittoria giovedì lancerebbe la Fiorentina verso dei quarti di finale non impossibili, contro Nk Celje o Lugano. La finale di Breslavia è lontana, ma passa da giovedì. Ancora lo spauracchio Chelsea, o il Betis nella possibile semifinale sono pensieri lontani. Non sarà un percorso semplice, ma Palladino giovedì non può sbagliare, c'è in gioco la stagione