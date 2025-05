Restyling Franchi: lavori al via, obiettivo 2026. Dove si gioca con la Conference?

Per guadagnare tempo utile, la Fiorentina ha in programma di chiedere alla Lega di giocare le prime tre giornate della Serie A 2025-2026 in trasferta. Questo, unito alla pausa per le Nazionali, garantirebbe un mese in più di cantiere. Qualora la squadra dovesse qualificarsi per la Conference League, si valuterà invece un impianto alternativo per il playoff europeo, con ipotesi Parma o Reggio Emilia, vista l’assenza di licenza UEFA per lo stadio di Empoli.