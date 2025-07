Repubblica: “Terracciano sarà ceduto. Pioli vuole valutare Valentini?”

Non solo l’arrivo di Kean : l’estate della Fiorentina è animata da un mercato parallelo, quello in uscita. Il primo a salutare sarà Pietro Terracciano , pronto a lasciare dopo sei stagioni: Empoli e Cremonese sulle sue tracce. Dietro a De Gea , titolare confermato, sarà promosso il giovane Martinelli .

In difesa, con l’arrivo di Viti, si apre alla possibile doppia uscita degli argentini: Moreno andrà al Levante.Su Nicolas Valentini invece il ragionamento è ancora in stand by: arrivato dal Boca a zero dopo diversi mesi di inattività è stato girato nella seconda parte dell’ultima stagione al Verona contribuendo alla salvezza. I gialloblù premono per un rinnovo del prestito ma molto dipenderà anche dalla valutazione di Pioli e dalle altre trattative in uscita, soprattutto Comuzzo. Se Valentini sarà nuovamente ceduto è più facile che avvenga nella seconda parte di mercato, ad agosto.