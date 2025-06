Repubblica svela: “Dodò ha deciso di lasciare la Fiorentina”. La posizione del club

Negli ultimi mesi, Dodò ha lasciato intendere a più persone il suo desiderio di lasciare la Fiorentina a fine stagione, nonostante si fosse ben integrato a Firenze, al punto da sembrare quasi un “fiorentino acquisito”. Solo un anno fa parlava della volontà di chiudere la carriera in viola, ma qualcosa è cambiato: il brasiliano ha rifiutato due proposte di rinnovo senza nemmeno rispondere, manifestando insoddisfazione e voglia di cambiare aria, prima con gli amici, poi apertamente anche con i tifosi.

Diverse big europee hanno iniziato a interessarsi a lui. Il Barcellona è la destinazione che Dodò sogna, ma restano in corsa anche il Milan, la Juventus (inizialmente accantonata), e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, suo ex allenatore allo Shakhtar. Tuttavia, la Fiorentina non è intenzionata a cederlo facilmente, considerando il giocatore centrale nel progetto tecnico, anche senza rinnovo, visto che il contratto scade solo nel 2027.