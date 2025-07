Passata la paura, intesa come periodo di validità della clausola rescissoria di Kean, le parti sono pronte alla fase due. Ovvero intavolare la trattativa per un rinnovo del contratto: dopo un po’ di silenzio, è stato infatti deciso che nei prossimi giorni avverrà il primo vero incontro tra i dirigenti viola e l’entourage dell’attaccante che fa capo ad Alessandro Lucci, ovviamente presente. Per iniziare a capire cosa potrà accadere, serve riannodare i fili e riassumere lo stato dell’arte. Kean ha un contratto in vigore ancora molto lungo, con scadenza giugno 2029, un ingaggio leggermente superiore ai 2 milioni discusso e accettato dopo una stagione molto complicata alla Juventus, e una clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro valida sia per l’Italia che per l’estero dall’1 al 15 di luglio.