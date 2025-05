Repubblica su Mandragora: “Simbolo di meritocrazia. Rinnovo? Ora conta il campo”

E' il giorno di Fiorentina-Betis, semifinale di ritorno di Conference League. Si riparte dal 2-1 per gli spagnoli. Nel riportare le parole di Rolando Mandragora in conferenza stampa, Repubblica Firenze sottolinea quanto il centrocampista sia diventato importante nello scacchiere viola. "Se la parola meritocrazia potesse abbinarsi a un giocatore, quello sarebbe senza dubbio Rolando Mandragora - si legge sul quotidiano -. Sempre a disposizione, serio, professionale, capace di accettare l’esclusione dai titolari senza ribaltare lo spogliatoio ma cercando, allenamento dopo allenamento, di riconquistare lo spazio desiderato. Adesso perno della mediana, giocatore inamovibile, otto gol e cinque assist in stagione, tra i migliori anche per brillantezza e continuità di rendimento. (...). Mandragora è sempre più centrale nel gioco di Palladino. A Roma ha indossato anche la fascia di capitano complice l’assenza per squalifica di Ranieri. Arriverà il momento anche per discutere del rinnovo di contratto ma non è questo. Il Betis rappresenta l’ultimo ostacolo sulla strada verso Breslavia, Polonia, sede della finale di Conference League".