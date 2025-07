Repubblica rivela: “Ecco l’offerta della Fiorentina a Kessié. Pioli in contatto”

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per il centrocampo. Uno degli obiettivi è Franck Kessié, allenato da Pioli nel Milan e dal 2023 in forza agli arabi dell’Al Ahli. La trattativa non è semplice, non fosse altro per l'alto ingaggio percepito dal centrocampista, ma il club viola ci proverà. A tal proposito Repubblica Firenze sottolinea come il tecnico gigliato sia in stretto contatto col suo ex "allievo". Ecco quanto si legge: