Repubblica su Gudmundsson: “La Fiorentina offre questa cifra. E il Genoa… “

L'offerta della Fiorentina per Gudmundsson

Redazione VN 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 08:42)

La trattativa tra Fiorentina e Genoa per il riscatto di Albert Gudmundsson si è protratta fino all’ultimo momento utile, ma non ha prodotto l’accordo finale. L’islandese era arrivato in viola in prestito oneroso da 6 milioni più 2 di bonus, con un obbligo di riscatto fissato a 17 milioni (più 3 di bonus) condizionato all’assoluzione in un processo per cattiva condotta sessuale in Islanda. Dopo una prima assoluzione, un nuovo ricorso ha rimandato la sentenza definitiva a settembre-ottobre, rendendo di fatto inapplicabile la clausola dell’obbligo.

La Fiorentina, forte di un gentlemen agreement per rinegoziare in caso di mancata assoluzione, ha proposto un nuovo prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a condizioni specifiche, per una cifra intorno ai 12 milioni. Il Genoa, però, ha sempre rifiutato, anche per il nuovo contesto societario e per l’interesse parallelo di altri club come Roma, Bologna, Atalanta e alcune squadre inglesi, che si sono mosse con offerte simili ma più vantaggiose.

Gudmundsson rientrerà quindi al Genoa, ma la Fiorentina non ha ancora gettato la spugna. L’ultimo tentativo potrebbe avvenire a breve, contando sulla volontà del giocatore — attualmente in vacanza a Ibiza — che ha sempre espresso il desiderio di restare a Firenze. Il possibile arrivo di Pioli in panchina potrebbe inoltre favorire la permanenza, sanando i contrasti tattici avuti con Palladino. Lo scrive Repubblica Firenze.