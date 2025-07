Repubblica su Dodò: “Non si registrano movimenti sul fronte rinnovo”

La Fiorentina concentra le proprie attenzioni sul rinnovo di Moise Kean, considerato una priorità assoluta. In questi giorni la trattativa è ufficialmente entrata nel vivo, con il club e l’entourage del giocatore impegnati a trovare un accordo su ingaggio e clausola rescissoria. I nodi da sciogliere non mancano, ma c’è la volontà comune di proseguire insieme, considerando l’importanza dell’attaccante nel nuovo progetto targato Pioli.

Diversa invece la situazione di Dodò, per il quale non si registrano novità sul fronte del rinnovo. Le incomprensioni nate nella scorsa primavera non sono ancora state superate e, al momento, i dialoghi tra il brasiliano e la dirigenza restano fermi. La Fiorentina non ha ricevuto offerte concrete per lui, ma resta vigile sul suo futuro, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2027.