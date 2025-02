Repubblica si domanda: “Come sostituire Kean? La possibile ipotesi”

Come sostituire Moise Kean? È questa la domanda che si stanno facendo tutti in vista della partita di venerdì al Franchi della Fiorentina contro il Lecce. Come scrive La Repubblica, risposta tutt’altro che banale, per chi ha scelto di non intervenire sul mercato, in estate e in inverno, per assicurarsi un attaccante alternativo a quello titolarissimo e di riferimento. Nella logica di una stagione lunga, articolata su più fronti e dove il gioco si fonda in maniera basilare sulla ricerca del movimento del centravanti, il mancato sostituto della punta rimane un neo destinato a ingrossarsi visto l’infortunio che a Verona ha messo Moise ko. Un trauma cranico da curare e da gestire tra riposo, responsi medici e un andamento da valutare giorno dopo giorno per rimettere in sesto un elemento fondamentale per Raffaele Palladino e la sua squadra. Ovviamente, per venerdì sera non sarà a disposizione. Possibile anche l’assenza tra una settimana ad Atene nell’andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, mentre la speranza è che possa essere al top per la gara successiva al Maradona contro il Napoli.