Repubblica: “Senza l’addio di Beltran, l’attaccante arriverà solo in prestito”

L’attesa per la cessione di Beltran condiziona il mercato della Fiorentina, che non vuole svendere un giocatore acquistato due estati fa con una spesa importante. La dirigenza ha però già pianificato un intervento in attacco, legato proprio alla possibile partenza dell’argentino, per rispondere alla richiesta di Pioli di un attaccante capace di attaccare la profondità e integrarsi con Kean e Dzeko.