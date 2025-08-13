Repubblica: “Senza l’addio di Beltran, l’attaccante arriverà solo in prestito”

L’attesa per la cessione di Beltran condiziona il mercato della Fiorentina, che non vuole svendere un giocatore acquistato due estati fa con una spesa importante. La dirigenza ha però già pianificato un intervento in attacco, legato proprio alla possibile partenza dell’argentino, per rispondere alla richiesta di Pioli di un attaccante capace di attaccare la profondità e integrarsi con Kean e Dzeko.
Se Beltran dovesse essere ceduto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, la Fiorentina punterebbe con decisione su Fotis Ioannidis del Panathinaikos, considerato l’obiettivo principale. Tuttavia, i greci chiedono almeno 20 milioni, e la qualificazione del Pana all’Europa League o la retrocessione in Conference League dopo il playoff contro lo Shakhtar Donetsk sarà un elemento chiave per definire la trattativa.
Nel caso in cui la situazione Beltran si protragga a lungo, la Fiorentina potrebbe optare per un attaccante funzionale da prendere in prestito, così da non aggravare ulteriormente il monte ingaggi e garantire comunque una valida alternativa nel reparto offensivo. Lo scrive Repubblica Firenze.
