Repubblica rivela: “Bernabé verrebbe alla Fiorentina, ma solo a una condizione”

La condizione posta da Bernabé per il suo approdo alla Fiorentina

Redazione VN 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 10:04)

La situazione in casa Fiorentina è molto diversa rispetto all'ultimo anno, anche se il nome di Kean continua a tenere banco, stavolta per motivi positivi. Dopo una stagione da 25 gol, è naturale che l’attaccante sia al centro dell’attenzione, soprattutto con la clausola rescissoria in scadenza il 15 luglio. Tuttavia, Kean si trova molto bene a Firenze e l’idea è che solo un’offerta decisamente superiore al contesto attuale potrebbe spingerlo ad andar via.

Nel caso in cui Kean restasse, la priorità di mercato della Fiorentina si sposterebbe sull’acquisto di un “regista mobile” per il centrocampo. Il club è alla ricerca di un giocatore in grado di dare dinamismo e visione alla manovra, ma al momento non sembrano esserci sviluppi imminenti. È un’operazione delicata e strategica, con alcuni nomi noti e altri tenuti nascosti per motivi tattici o di mercato.

Tra i profili valutati, quello ideale sarebbe Richard Rios del Palmeiras,classe 2000, ma il giocatore è attualmente fuori portata sia per il valore economico sia per le sue ambizioni. In stand-by anche la pista che porta ad Adrià Bernabé del Parma, centrocampista molto apprezzato dallo staff tecnico viola. Il giocatore sarebbe interessato al trasferimento, ma solo con garanzie da titolare, mentre il Parma chiede una cifra elevata per lasciarlo partire. Lo scrive Repubblica.