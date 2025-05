Repubblica: “Resta solo la matematica per l’Europa. E il malumore cresce”

La Fiorentina vince e lascia aperta una porta solo matematica per l'Europa. Ma la piazza è in fermento per la stagione anonima

Redazione VN 19 maggio - 11:00

Nonostante la vittoria sul Bologna tenga aperta una porticina per l'Europa, tutto è maledettamente difficile. Non ha dubbi Repubblica nel vedere il bicchiere mezzo vuoto nonostante il 3-2 all'ex Italiano: solo la matematica lascia uno spiraglio per le coppe e la delusione crescente del pubblico viola ha fatto il resto, con anche qualche striscione all'indirizzo di Pradè e Palladino.

Riferimento chiaro — La tifoseria si riferisce ai proclami sempre tenuti alti dalla società, ovvero quelli di alzare l'asticella rispetto alle precedenti stagioni. Ce n'è per tutti: squadra, tecnico, società. Non ci sono stati fischi, ma la presa di posizione è stata decisamente netta. I viola dovranno ora battere l'Udinese e sperare nel Lecce contro la Lazio: qualcosa di molto complicato, come era chiaro.