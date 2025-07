Repubblica rassicura: “Mandragora sta bene a Firenze. Si discuterà il rinnovo”

Non solo Moise Kean e Dodò. L’altro rinnovo da risolvere nel più breve tempo possibile è Mandragora: certo, rispetto al brasiliano Rolando non è in rottura, anzi. A Firenze sta benissimo, con l’addio di Biraghi è diventato uno dei leader dello spogliatoio, è immedesimato con la città — ha partecipato alle partite del calcio storico da spettatore in Santa Croce — e ha ancora un anno di contratto con opzione sul secondo a favore della società.