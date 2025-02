Repubblica: “Problemi in tutti i reparti. Le scelte discutibili di Palladino”

IL CENTROCAMPO

Beltran da trequartista offre tanta copertura ma manca di giocate negli ultimi sedici metri, laddove tutti si aspettavano Gudmundsson che continua invece a essere un saldo negativo, tra l’ennesimo stop per infortunio e un adattamento ai dettami tattici del tecnico mai digerito. A centrocampo l’arrivo di Fagioli e Ndour doveva arricchire una mediana rimasta troppo in sofferenza per i forfait fisici di Adli e Cataldi, con Richardson non ancora in grado di eccellere come titolare, ma Palladino ha preferito impiegare i nuovi acquisti come trequartisti o come esterni alti e mai in mediana, se non Fagioli in due spezzoni di partita.