Repubblica: “Pioli, il problema non è lo stipendio ma la burocrazia. E lui lo sa”

Proseguono i contatti per riportare alla Fiorentina Stefano Pioli, con il tecnico convinto di ripartire da Firenze. La volontà però non basta, ci sono delle questioni da risolvere. Il primo punto sono i 12 milioni percepiti dal tecnico in Arabia. Eppure il problema non è economico, con Pioli che sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio. Le problematiche coinvolgono aspetti burocratici, motivi legati alla tassazione, conti da far quadrare. Tutte cose che richiedono tempo.