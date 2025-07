Repubblica: “Pioli ha chiesto un altro difensore con queste caratteristiche”

Il lavoro della Fiorentina prosegue spedito al Viola Park, con un lavoro attento e duro che sta portando tanta motivazione per questo nuovo inizio. Tantissimi gli esercizi che Pioli sta sottoponendo ai suoi ragazzi, volti a aumentare la competitività interna e a creare entusiasmo. Premesse ottime in vista dell'inizio ufficiale della stagione.

Le certezze

Come si legge su Repubblica, si riparte da alcuni punti fermi: un portiere abile con i piedi, difensori centrali veloci, esterni a tutta fascia e un centrocampista tuttofare. Il modulo è il 3-5-2 o il 3-4-2-1, all'insegna di un altro caposaldo come la qualità. Secondo il quotidiano è forse proprio questa la principale novità rispetto al calcio di Palladino, più compatto e con transizioni veloci. Pioli ha provato anche tre giocatori d'attacco insieme, inserendo al meglio i nuovi e sottolineando la leadership di molti: Dzeko si è già inserito, Fazzini fa il ruolo di raccordo, Viti ha invece saggiato la difesa. E poi: Fagioli dentro la manovra, Dodo che si propone in zona gol, Gosens e Mandragora in gran spolvero, Kean più che motivato.