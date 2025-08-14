Manca una settimana esatta al debutto europeo della Fiorentina, contro il Paksi FC o, molto più probabilmente, contro il Polissya nell'andata del playoff di Conference League. Repubblica Firenze sottolinea come Pioli abbia già in mente la formazione, provata e riprovata nel corso delle amichevoli. Ecco quanto si legge:
Repubblica: "Pioli e la formazione titolare. Tutti i dubbi dell'allenatore viola"
La squadra è già fatta, per l’esordio il tecnico si affiderà al tridente
Del tridente Dzeko- Kean- Gudmundsson si è parlato da inizio ritiro e anche i test inglesi, soprattutto quello con il Manchester United, hanno confermato che per determinate partite, soprattutto quelle in cui ci sarà da attaccare e fare la partita come giovedì prossimo, i tre possono coesistere, con Kean terminale offensivo, Gud e Dzeko chiamati a rifinire e a occuparsi anche dell’ultimo passaggio. E, se non ci saranno intoppi fisici nella prossima settimana di allenamento, toccherà proprio ai tre moschettieri cercare di mettere in discesa il doppio confronto nella gara di andata. (...) Se Dzeko Kean e Gudmundsson rappresentano le certezze davanti, in mezzo al campo spazio a Dodo e Gosens sugli esterni e a Sohm e Fagioli in mezzo mentre dietro Comuzzo Pongracic e Ranieri sono avanti su Marì e Viti, davanti ovviamente a De Gea. Dalla panchina Fazzini e Ndour a centrocampo, con caratteristiche diverse da usare in corso d’opera e anche Mandragora, fermato nella preparazione da un infortunio patito nella prima amichevole contro la Primavera.
