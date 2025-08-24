Repubblica: “Pioli conferma il blocco Polissya, ma occhio a Fazzini”

Stefano Pioli è pronto a confermare il 3-5-2 che ha fatto bene in Slovacchia. La sorpresa potrebbe essere Fazzini

La Fiorentina roparte da Cagliari, e Stefano Pioli è pronto a riconfermare l'11 vittorioso in Slovacchia. La scelta del 3-5-2 sembra quella in grado di dare maggiori garanzie al tecnico gigliato. In avanti ci sarà Moise Kean , squalificato in Conference. Lo scorso anno prima dalla trasferta sarda lasciò il ritiro viola, per i noti problemi familiari. Dietro di lui dovrebbe agire Albert Gudmundsson, con Cher Ndour in grado di alzarsi sulla sua linea.

Gli altri

A centrocampo ci saranno Simone Sohm e Nicolò Fagioli. Sugli esterni ci saranno i soliti Dodò e Gosens, menntre in difesa il trio, Comuzzo, Pongracic, Ranieri. Attenzione, secondo Repubblica, a Jacopo Fazzini. Potrebbe essere la sospresa dell'ultima ora, anche se resta probabile un suo impiego da titolare giovedì sera.