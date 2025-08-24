La Fiorentina roparte da Cagliari, e Stefano Pioli è pronto a riconfermare l'11 vittorioso in Slovacchia. La scelta del 3-5-2 sembra quella in grado di dare maggiori garanzie al tecnico gigliato. In avanti ci sarà Moise Kean, squalificato in Conference. Lo scorso anno prima dalla trasferta sarda lasciò il ritiro viola, per i noti problemi familiari. Dietro di lui dovrebbe agire Albert Gudmundsson, con Cher Ndour in grado di alzarsi sulla sua linea.
Repubblica: "Pioli conferma il blocco Polissya, ma occhio a Fazzini"
Repubblica: “Pioli conferma il blocco Polissya, ma occhio a Fazzini”
Stefano Pioli è pronto a confermare il 3-5-2 che ha fatto bene in Slovacchia. La sorpresa potrebbe essere Fazzini
Gli altri—
A centrocampo ci saranno Simone Sohm e Nicolò Fagioli. Sugli esterni ci saranno i soliti Dodò e Gosens, menntre in difesa il trio, Comuzzo, Pongracic, Ranieri. Attenzione, secondo Repubblica, a Jacopo Fazzini. Potrebbe essere la sospresa dell'ultima ora, anche se resta probabile un suo impiego da titolare giovedì sera.
