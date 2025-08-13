Repubblica pessimista: “Difficile che Beltran accetti la Russia. Sta riflettendo”

Nell’estate calda della Fiorentina, con diverse questioni ancora aperte come la clausola di Kean, il riscatto di Gudmundsson e il rinnovo di Dodò, le trattative più in evidenza sono quelle legate a Lucas Beltran e Rolando Mandragora. Sebbene non si possa parlare di veri e propri "casi", le loro situazioni, rispettivamente per la cessione e per il rinnovo, stanno influenzando significativamente il mercato in entrata e le scelte della dirigenza.