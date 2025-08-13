Nell’estate calda della Fiorentina, con diverse questioni ancora aperte come la clausola di Kean, il riscatto di Gudmundsson e il rinnovo di Dodò, le trattative più in evidenza sono quelle legate a Lucas Beltran e Rolando Mandragora. Sebbene non si possa parlare di veri e propri "casi", le loro situazioni, rispettivamente per la cessione e per il rinnovo, stanno influenzando significativamente il mercato in entrata e le scelte della dirigenza.
Repubblica pessimista: “Difficile che Beltran accetti la Russia. Sta riflettendo”
Beltran, arrivato con grandi aspettative due anni fa, non è mai riuscito a trovare una collocazione stabile nella Fiorentina, complici anche problemi di ruolo e adattamento. Considerato un esubero da vendere per finanziare nuovi acquisti, il suo trasferimento si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo il rifiuto del giocatore all’offerta del Flamengo, che aveva messo sul piatto 15 milioni, si sono fatti avanti club russi come Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca, senza però ancora offerte ufficiali.
Il giocatore sembra preferire restare in Europa o valutare un possibile ritorno al River Plate, la sua squadra di origine, mentre il mercato russo appare una scelta complicata per lui. Nelle prossime settimane, con Ferragosto come scadenza, si capirà meglio se il River potrà permettersi di acquistarlo e quale sarà la decisione definitiva di Beltran, che continua ad aspettare sviluppi prima di prendere una decisione. Lo scrive Repubblica Firenze.
