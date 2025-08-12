TS: “Il no di Beltran complica tutto. In attacco operazione in prestito e contenuta”

La priorità della Fiorentina in sede di mercato è un vice Kean, come ha fatto capire Pioli sabato scorso al termine dell'amichevole con il Manchester United, ma la ricerca si sta dimostrando tutt'altro che semplice. Anche perché il club viola, dopo l'accordo da 15 milioni saltato con il Flamengo per Beltran che ha detto no, mira a un'operazione in prestito e dai costi contenuti. Ecco perché, davanti alla richiesta di 30 milioni da parte del Panathinakos per Fotis Ioannidis, la candidatura dell'attaccante greco (in cima alle preferenze viola) è stata al momento congelata. Nell’attesa resta aperta la pista, meno costosa ma non certo a prezzo di saldo (11-12 milioni) che conduce a Cristian Shpendi del Cesena. Mentre non hanno trovano conferma le voci di un interesse per Conrad Harder dello Sporting Lisbona, valutazione sui 20 milioni. Lo riporta Tuttosport.