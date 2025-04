Repubblica pensa al campionato: “Palladino rifletta bene sulle sue scelte”

Dunque Palladino pensi bene alle sue scelte e chi va in campo pensi bene a quello che deve fare. La Fiorentina ha la qualità per vincere con Cagliari ed Empoli, e dopo penserà alla Roma. Nel frattempo ci sarà anche una semifinale di Conference da giocare. Ora piùche mai serve una rosa che dia garanzie, è impensabile che giochino sempre gli stessi. È qui che si vedrà la forza di questa squadra, che ha ancora due obiettivi a portata di mano sui tre iniziali (la Coppa Italia è andata da tempo), però cammina in equilibrio precario sul suo futuro. Ci vuole testa oltre che gambe per arrivare fino in fondo. O tutto o niente, c’è una bella differenza.