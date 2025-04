Repubblica: “Milan un cane pazzo, ma la Fiorentina di Palladino non è da meno”

Quanto a pazzia, la Fiorentina non è da meno: come altro definire una squadra che stende Juve, Inter, Atalanta, Milan, Lazio, Roma e poi fa un punto su sei con il Monza che per il resto ha perso pure dal Cervia di Ciccio Graziani? C’è una differenza, però, tra le loro follie e le nostre: la Fiorentina, in fondo, è vicina a dove voleva essere, il Milan no, ne è lontanissimo e non basterà il pareggio di Coppa Italia a rendere meno teso uno stadio dove i rossoneri ultimamente hanno preso più fischi che applausi.