Repubblica: “Mandragora fondamentale, super Kean. Ma che brividi e che fatica”

La Fiorentina conquista con fatica e brividi la semifinale di Conference League, pareggiando 2-2 al Franchi contro il Celje ma passando il turno grazie al successo dell’andata. Il prossimo ostacolo sarà il Betis Siviglia, da affrontare tra l’1 e l’8 maggio, con l’obiettivo di arrivare in finale a maggio in Polonia. Decisivi ancora una volta Mandragora e Kean: il primo apre le marcature e poi serve l’assist per il gol del pareggio del secondo, vero trascinatore offensivo con il 26° centro stagionale. Nonostante la gioia finale, la partita si è rivelata molto più complicata del previsto per i viola.