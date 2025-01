Repubblica: “Lo spogliatoio tra leggende e possibili facce nuove”

Forse gestire in privato certe faccende avrebbe aiutato a risolverle, ma ormai è andata così e il paradosso è che la Fiorentina fresca reduce del record di vittorie consecutive in campionato è già precipitata: ambiente sull’orlo di una crisi di nervi e mister a rischio esonero, nonostante le smentite. Tra i tifosi c’era chi invocava l’esonero di Palladino addirittura già dopo il 2-0 di Maldini. Un po’ ingeneroso, onestamente, per quanti errori possa aver commesso, e ne ha certamente commessi, il primo dei quali è – a giudizio di molti – non aver saputo coinvolgere un numero ampio di giocatori nelle rotazioni. Risultato: rosa spaccata in un gruppo di 12-13 titolari e una decina di fantasmi o poco più. Risultato: rosa spaccata in un gruppo di 12-13 titolari e una decina di fantasmi o poco più. Inesperienza? Scelte forzate? Difficile dire, forse il rendimento di Kayode ha patito la scarsa fiducia, ma a occhio serve più che una titolarità frequente per trasformare Richardson in un buon giocatore. La certezza è che ormai solo il mercato può risolvere il problema. Facce nuove, vita nuova".