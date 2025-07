Repubblica: “La Juventus piomba su Dodò. Pronti 10mln per Zortea”

La Fiorentina punta il terzino destro

Redazione VN 1 luglio - 08:02

Oltre al caso Kean, la Fiorentina dovrà risolvere altre situazioni delicate in uscita prima dell’inizio del ritiro estivo, per consegnare a Pioli una rosa stabile e senza tensioni interne. Tra i nodi principali c’è quello di Dodò: il rapporto tra il terzino brasiliano e il club è ormai compromesso, soprattutto a causa del mancato accordo sul rinnovo contrattuale. Il giocatore si è detto deluso per una proposta arrivata troppo tardi e per una mancanza di riconoscenza, mentre la società ritiene di aver fatto il possibile e imputa la rottura alle commissioni richieste dall’agente.

La situazione si è ulteriormente complicata dopo l'interesse mostrato dal Barcellona, che ha contribuito a rendere il rinnovo una questione spinosa. Con solo due anni di contratto rimanenti e poche possibilità di ricucire il rapporto, l’estate in corso rappresenta l’ultima occasione per la Fiorentina di evitare una minusvalenza. Il giocatore non sarà però svenduto: la valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Oltre al Barça, attenzione anche alla Juventus, che potrebbe inserirsi se decidesse di investire nel ruolo.

In caso di addio, la Fiorentina dovrà intervenire sul mercato per rinforzare la fascia destra. Il rientro dal prestito di Fortini non basta a colmare il vuoto lasciato da Dodò e per questo la società guarda con interesse a Nadir Zortea, reduce da un’ottima stagione al Cagliari con sei gol e tre assist. Il suo prezzo, attorno ai 10 milioni di euro, è considerato alla portata e potrebbe rappresentare una soluzione concreta e di qualità per il nuovo corso viola.