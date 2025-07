Repubblica: “Kessié e Sohm insieme a Firenze è possibile. Ecco come”

Non solo Franck Kessié . L'altro obiettivo della Fiorentina per rinforzare il centrocampo è Simon Sohm del Parma. I due non si escluderebbero. Almeno così scrive Repubblica Firenze. Ecco quanto si legge:

Sohm non escluderebbe del tutto l’arrivo di Kessie e viceversa, ma per vedere entrambi i giocatori in viola servirebbe un’uscita. Detto che Fagioli è considerato perno del progetto e che con Mandragora si viaggia verso il rinnovo, i nomi caldi sono quelli di Ndour e Bianco, oltre a Richardson, ma che a detta della società rappresentava un profilo su cui lavorare nel suo secondo anno in viola.