Repubblica: in attesa di Valentini. Chi al posto di Bove?

La Fiorentina si sta muovendo per il mercato di gennaio. Tutti i nomi emersi in questi giorni

La Fiorentina non ha intenzione di abbandonare quella zona della classifica. Ma per farlo sarà necessario intervenire sul mercato guidato dal motto "pochi ma buoni". Le priorità, oltre ad un centrocampista che possa sostituire Bove, un esterno offensivo e un vice Kean. Tra le opzioni c'è Morten Frendrup , classe 2001 di proprietà del Genoa e nazionale danese. Si stima ci vogliano 20 milioni. Altro nome importante è quello di Michael Folorunsho del Napoli, per lui servirebbero non meno di 10 milioni. Infine c'è Jacopo Fazzini , classe 2003 dell'Empoli con la richiesta di 15 milioni.

Per l'attacco la Fiorentina sta valutando Dominic Calvert-Lewin, 27 anni dell’Everton in passato già compagno di squadra di Kean. Da valutare invece il futuro della coppia Kouame-Ikonè. Per la difesa è atteso nei prossimi giorni Nicolas Valentini dal Boca. Da capire cosa accadrà con Quarta e con Moreno mentre Pongracic è tornato ad allenarsi in gruppo. Biraghi invece è pronto a partire, mentre per Parisi e Terracciano sono arrivati alcuni sondaggi. Lo riporta La Repubblica.