Repubblica: “Gudmundsson-Dzeko-Kean, prove d’intesa per il tridente”

Mancano due settimane all’inizio ufficiale della stagione della Fiorentina: la sfida nell’andata dei playoff di Conference League contro una tra Polissya e Paksi. Da quanto è emerso dall'amichevole contro il Nottigham Forest c'è ancora da lavorare sul tridente Gudmundsson, Dzeko, Kean .

Serve tempo per interiorizzare i principi di gioco dettati da Stefano Pioli e la squadra è insieme da poco più di tre settimane. L'intenzione del tecnico sembra chiara: il tridente pesante non è solo una semplice opzione per specifiche situazioni. Per questo ci sarà da lavorare per far sì che tra i tre attaccanti ci sia la giusta alchimia.