Repubblica frena le ansie viola: “Clausola di Kean? Se ne parlerà, ma non ora”

In ombra alla Juventus, alla Fiorentina è rinato. E domenica Kean sfiderà Retegui. C'è in ballo anche la classifica dei bomber

Si avvicina la partita tra Fiorentina e Atalanta, in programma domenica pomeriggio allo stadio Franchi. In vista della gara, Repubblica Firenze si concentra su Moise Kean, protagonista anche con la nazionale italiana. Nel giro di pochi mesi - si legge - l'attaccante si è ripreso tutto. I gol, specialmente. Un centravanti vive di quelle sensazioni, sogna di poter correre verso i propri tifosi e così sprigionare tutta l’adrenalina accumulata. Venti gol in maglia viola più altri tre con quella della Nazionale che con il ct Spalletti ha scelto di puntare su di lui in vista del vero grande obiettivo da non fallire: i Mondiali tra un anno sparsi tra Stati Uniti, Canada e Messico.