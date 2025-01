Repubblica: “Fiorentina pronta a grandi sforzi per Luiz Henrique. Il piano B… “

Insomma, piano piano i viola si stanno avvicinando ai 30 milioni richiesti dal Botafogo in una trattativa che comunque si preannuncia non semplice visto il contesto sudamericano — da sempre complicato — e le pretendenti, con anche club di Premier League sulle tracce di Henrique. Il Botafogo però, rispetto al muro iniziale, nelle ultime ore ha smussato le proprie pretese, si è dichiarato ben favorevole alla proposta viola pur lasciando però al giocatore l’ultima decisione. Certo, oltre ai club citati il grande avversario è il Lione: stessa proprietà del Botafogo,appeal europeo, i francesi possono anche accordarsi con il Fogao per far rimanere Henrique in Brasile fino a luglio, permettendo a Luiz di giocare il mondiale per club con la squadra carioca. La Fiorentina resta comunque presente, pronta a far sforzi importanti pur di arrivare a un calciatore che vanta nell’ultima stagione solare, nel 2024, 7 gol in 35 partite nel campionato brasiliano e 4 gol in 12 in Coppa Libertadores.