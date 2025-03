Repubblica: “Fiorentina, brividi e poi la festa europea sotto la pioggia”

Un primo tempo splendido, tra i migliori della stagione per qualità e concretezza - scrive Repubblica Firenze. Una ripresa in grande sofferenza e con la qualificazione appesa fino all’ultimo istante. Alla fine la Fiorentina, sotto la pioggia, centra i quarti di finale di Conference League. Non fallisce così la notte che il tecnico Raffaele Palladino aveva definito quella della possibile svolta stagionale. Era troppo importante proseguire: per le ambizioni, per la speranza di poter alzare un trofeo che manca da 24 anni, per l’automatico accesso eventuale alla prossima Europa League e per rinfocolare un entusiasmo che negli ultimi tre mesi si era affievolito vista la classifica coi viola scivolati dalle posizioni di vertice.