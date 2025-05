Repubblica: “Fiorentina addio Champions. Adesso tutto sulla Conference”

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Betis Siviglia nel ritorno della semifinale di Conference League, con l’obiettivo di ribaltare il 2-1 subito all’andata e conquistare la terza finale europea consecutiva. La sconfitta di Roma ha ridotto al minimo le speranze di qualificazione alle coppe tramite il campionato, rendendo ancora più cruciale il percorso europeo per tenere vivo il sogno di alzare un trofeo e ottenere un pass per la prossima Europa League.

L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: il Franchi sarà sold out con 23.500 spettatori, un dato eccezionale considerando la capienza ridotta. La città si è mobilitata per sostenere la squadra, rispondendo con entusiasmo agli appelli di giocatori e società. La Curva Fiesole, in particolare, sta preparando una serata di tifo trascinante, con cori studiati per coinvolgere tutto lo stadio e spingere la squadra oltre i propri limiti, come già accaduto in precedenti sfide europee casalinghe.