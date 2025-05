Repubblica: “Finale triste e solitario, ma forse è meglio tenere Palladino”

E in caso di Conference League la Fiorentina chiuderebbe a 65 punti, uno meno di quella di Prandelli quarto e qualificato in Champions con 66: "E' chiaro che questa stagione ha lasciato tanto amaro. Altrettanto chiaro che qualcosa non ha funzionato. Se batti tutte le big eccetto il Napoli e perdi a Monza, Venezia e Verona significa che il potenziale non è stato sfruttato a dovere.

La squadra non ha la personalità che dovrebbe e questo è sicuramente un addebito per Palladino. Resta la domanda senza risposta: cacciare il mister, nel caso, per prendere chi? Se non hai la forza e la volontà per ricominciare con un progetto top, nel nome per la panchina e negli investimenti, meglio continuare una storia già in piedi che iniziare tutto da capo con un altro allenatore di belle speranze".