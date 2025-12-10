Repubblica: “Fagioli non al 100%, ecco chi spera di giocare al suo posto”

Vanoli studia l'undici che scenderà in campo domani sera con la Dynamo Kyev. Ci saranno alcune sostituzioni: fuori Gosens e Fazzini, ma pure Fagioli è uscito malconcio dall'ultima partita ed è uscito zoppicando.
Secondo il quotidiano, l'ex centrocampista della Juventus non è al meglio e potrebbe non giocare con la Dynamo Kyev
Pongracic, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Dzeko sperano tutti di rientrare fra i primi undici, ma più che i singoli ora serve la risposta del gruppo. Lo scrive la Repubblica
