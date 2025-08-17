Repubblica: “Ecco cosa va e cosa non va nella Fiorentina di Stefano Pioli”

Dal precampionato sono emerse indicazioni positive, come la volontà e la predisposizione al lavoro del gruppo, una fase difensiva solida e una condizione atletica in crescita. Bene anche il lavoro fisico personalizzato, che ha evitato infortuni significativi, mentre Mandragora è stato l’unico a subire un problema durante le amichevoli. La difesa a tre ha mostrato buona applicazione dei nuovi dettami, con giocatori come Kouadio e Kospo che si sono distinti, garantendo sicurezza senza rischiare troppo nonostante i gol subiti.