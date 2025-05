Repubblica e il riscatto di Zaniolo: “18 mln? Cifre lontanissime dalla realtà”

La partita contro la Roma ha messo in chiaro molte cose per la Fiorentina, sia a livello di squadra che di singoli giocatori. Con l'Europa ormai fuori portata, Palladino ha concesso opportunità a tutti, ma alcuni hanno saputo sfruttarle meglio di altri. La gara ha dimostrato che, pur con impegno massimo da parte di tutti, chi non ha risposto positivamente si è trovato a dover ricominciare da zero. Nicolò Zaniolo, in particolare, non è riuscito a capitalizzare l'occasione: schierato da non titolare, ha offerto una prestazione discreta, con un gol sbagliato e una serie di corse infruttuose, culminando con un'espulsione diretta per proteste.