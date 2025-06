Repubblica: “Dzeko, ma non solo. Si cerca un vice Kean e anche un vice Dodò”

La Fiorentina punta Dzeko, ma non solo

Redazione VN 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 09:56)

Alla metà di giugno, la panchina della Fiorentina è ancora vacante, con i contatti con Stefano Pioli che proseguono in attesa della sua possibile liberazione dall’Al-Nassr a inizio luglio. La dirigenza viola è pronta a offrirgli un triennale da 9 milioni totali, ritenendolo il profilo ideale per guidare un nuovo ciclo tecnico, umano e ambizioso, puntando a migliorare i risultati ottenuti da Palladino, sia in Serie A che in Conference League.

Sul mercato, le operazioni sono rallentate proprio dall’assenza di un allenatore ufficiale. Tuttavia, emerge l’interesse per Edin Dzeko, svincolato dopo una stagione da oltre 20 gol al Fenerbahçe. Il bosniaco, 39 anni, vorrebbe tornare in Italia ed è stato sondato anche dalla Fiorentina come possibile vice-Kean, per offrire esperienza, qualità e rotazione durante la stagione.

Moise Kean, reduce da 25 gol stagionali in viola (28 totali), resta al centro del progetto, ma la dirigenza vuole affiancargli un partner o un’alternativa, soprattutto considerando la clausola rescissoria da 52 milioni attiva dall’1 al 15 luglio.

Intanto, c’è da monitorare anche la situazione del terzino Dodo, che non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo (contratto in scadenza nel 2027), considerata migliorativa dal club. La Fiorentina, comunque, non ha fretta.

In sintesi, tutto ruota attorno all’arrivo di Pioli, che sbloccherebbe le strategie di mercato per un'estate che punta a rafforzare senza stravolgere. Lo riporta Repubblica Firenze.