Repubblica: “Dimissioni inaspettate, Palladino non ha più risposto al club”

C'è una curiosità dietro alle dimissioni di Palladino: una volta comunicate alla società, non ci sono stati più contatti diretti.

Che le dimissioni di Palladino siano state decisamente inaspettate è un dato di fatto, che ancora - fra l'altro - mancano di ufficializzazione. Un nero su bianco che dovrebbe arrivare già in queste ore vista la ferma volontà dell'allenatore di lasciare il progetto viola iniziato nella scorsa estate. Occorre una risoluzione consensuale e le parti sono al lavoro.

Palladino ha chiuso le comunicazioni

L'edizione odierna di Repubblica svela una curiosità interessante: Palladino ha comunicato mercoledì alla società la volontà di andarsene ma da allora la Fiorentina non ha più avuto modo di mettersi in contatto direttamente con l'allenatore. Così il dialogo è proseguito esclusivamente con l'entourage dell'ormai ex guida tecnica.