De Gea e altri 6, la Fiorentina riparte dalle certezze

Da De Gea a Kean

Il quotidiano spiega come De Gea - che ha rinnovato - sia il primo punto fermo, cui si aggiungono Comuzzo e Ranieri in difesa. C'è poi Gosens, faro dello spogliatoio e riscattato, così come Fagioli (16 milioni alla Juventus). L'ex bianconero cercherà una stagione in evidenza indipendentemente da chi ci sarà in panchina. Più che confermato Mandragora, che nella stagione appena conclusa si è vestito da bomber con sei reti: anche per lui si parla di rinnovo. Su Dodo si attendono notizie riguardanti una firma, mentre tutti sperano di avere anche Kean, al netto della clausola rescissoria sul contratto. Almeno sette elementi chiave da cui ripartire: dal mantenimento in rosa di tutti questi si capiranno le ambizioni della Fiorentina.