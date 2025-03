Repubblica contro la Curva Fiesole: “Scelto l’insulto. Era meglio evitare”

Va controcorrente l'edizione odierna di Repubblica in relazione alla coreografia mostrata al Franchi in occasione di Fiorentina-Juventus per la quale i bianconeri hanno chiesto l'intervento della Lega . Secondo il quotidiano, questa volta, l'insulto che ha sostituito la proverbiale e apprezzata ironia di altre occasioni si poteva evitare.

In altre occasioni i tifosi in curva Fiesole avevano vinto la sfida contro la Juventus prima ancora che la squadra scendesse in campo. Merito dell’ironia, o della genialità fa lo stesso. Ma certo è che alcune scenografie sono rimaste impresse nella memoria e quelle foto circolano ancora. Stavolta, invece, si è messa da parte l’ironia preferendo l’insulto. Una frase secca, diretta, senza equivoci che però non fa sorridere. Anzi. Senza considerare che la coreografia vista l’altra sera al Franchi potrebbe pure costare una multa alla società viola. Insomma, era meglio evitare.