Repubblica: “Champions? Sì, ma questa Fiorentina vuole alzare un trofeo”

La Fiorentina punta alla Champions come sogno principale, ma la Conference League rappresenta il percorso più concreto per riportare un trofeo a Firenze dopo quasi venticinque anni. Pioli e la società, desiderosi di celebrare il centenario del club nel 2026 con un successo tangibile, sottolineano l’importanza di mantenere concentrazione e costanza per tutto l’anno europeo, evitando errori nei play-off.

Dopo due finali perse e una semifinale dolorosa, la squadra vede nella Conference League l’occasione per scrivere una pagina di storia. Gli allenamenti e le amichevoli, come quella contro la Japan University, servono a testare il gruppo e prepararsi al meglio, mentre alcuni giocatori nipponici in passato hanno raggiunto livelli importanti in campionati top europei.