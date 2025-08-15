Come riportato da La Repubblica, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha elogiato pubblicamente Moise Kean, sottolineandone la condizione fisica e mentale in questo inizio di stagione.
Repubblica: "C'è una caratteristica in cui Pioli non è lontano da Ancelotti"
Repubblica: “C’è una caratteristica in cui Pioli non è lontano da Ancelotti”
Stefano Pioli elogia Moise Kean: “Mai stato così pronto e completo”. Il tecnico della Fiorentina paragonato a Carlo Ancelotti per gestione dei campioni.
"Mai stato così pronto e completo" ha dichiarato Pioli. Conosce i meccanismi della mente dei campioni, sa quando spingere o quando lasciare andare. Ogni tanto qualcosa devi concedere per ottenere il massimo, in altri frangenti è necessario motivare. È la grande forza di un top come Carlo Ancelotti e da questo punto di vista il tecnico viola non gli è certo lontano.
Un riconoscimento importante che mette in evidenza non solo il momento positivo di Kean, ma anche la capacità di Pioli di gestire i campioni con equilibrio, qualità che lo avvicina a uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio come Carlo Ancelotti.
