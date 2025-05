Repubblica: “Bove, futuro incerto. Zaniolo? La Fiorentina non dovrebbe riscattarlo”

Dall’altro lato, Edoardo Bove, che contro la Roma all'andata segnò senza esultare da ex, sta vivendo una stagione completamente diversa. Dopo il malore subito contro l’Inter a dicembre e l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, oggi Bove sarà in panchina nel ruolo di assistente di Palladino. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, per lui questo ritorno all’Olimpico è emozionante, anche se in una veste diversa da quella che aveva immaginato. La sua carriera futura, con il prestito alla Fiorentina in scadenza a giugno, dipenderà da un ciclo di esami e da un incontro con la Roma per decidere se proseguire in Italia o all’estero.