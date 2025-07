Repubblica: “Bennacer piace. Ma attenzione a nomi mai usciti prima”

Resta vivo l’interesse per Ismaël Bennacer , ormai fuori dai piani tecnici del Milan, un profilo che Pioli stima molto per la sua capacità di dare equilibrio e qualità al centrocampo. Tuttavia, si fa strada anche l’ipotesi di un nome nuovo , mai trapelato finora, sul quale la dirigenza viola potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni per regalare un elemento funzionale al gioco del nuovo tecnico.

Al netto di ulteriori innesti, la società considera la rosa attuale quasi pronta per iniziare il ritiro estivo. Molto, però, dipenderà dal mercato in uscita: eventuali cessioni rilevanti potrebbero sbloccare nuovi movimenti in entrata. Il lavoro di Pradè e Goretti continuerà in parallelo su più fronti, sempre con l’obiettivo di consegnare a Pioli una squadra competitiva già nelle prime fasi della preparazione. Lo riporta Repubblica Firenze.