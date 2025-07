Repubblica: “Allegri ha chiesto Kean al Milan. Napoli? Vuole dilazionare i 52mln”

Il punto sul futuro di Moise Kean

Redazione VN 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 09:35)

La prima settimana utile per esercitare la clausola di Kean si chiude senza novità sostanziali. L’unica offerta concreta è arrivata dall’Al-Qadsiah, pronta a pagare i 52 milioni previsti dal contratto, ma l’attaccante la considera solo come estrema opzione economica. L’interesse dall’estero, incluso quello del Manchester United, resta superficiale, mentre si intensificano le voci provenienti dall’Italia, dove diversi club cercano un attaccante e guardano a Kean come possibile soluzione.

Il Napoli ha riavviato i contatti, spinto anche dalle difficoltà incontrate su altri fronti (Lucca e Darwin Nunez). Gli azzurri sperano di sfruttare una clausola che permette di dilazionare il pagamento oppure di trattare direttamente con la Fiorentina dal 16 luglio in poi. Anche il Milan osserva attentamente la situazione, soprattutto per il volere di Allegri, mentre l’Inter potrebbe inserirsi solo se dovesse nascere un problema con Thuram. Tuttavia, Kean sembra poco attratto dall’idea di lasciare Firenze solo per un'offerta economica, soprattutto se non garantisce un ruolo da protagonista.

Commisso ha espresso pubblicamente la speranza di trattenere Kean, delegando di fatto la decisione al giocatore nel periodo della clausola. Se non arriveranno offerte immediate, la Fiorentina proverà a resistere e tenere il centravanti, anche perché confermare Kean dopo il riscatto di Gudmundsson rafforzerebbe il progetto viola. In caso di addio, però, è già stato individuato il sostituto: Piccoli del Cagliari, che sarebbe la prima scelta per l’attacco e su cui il club ha già messo le mani. Lo scrive Repubblica Firenze.