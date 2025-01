Repubblica: allarme attacco. Okay Kean, ma tutti gli altri ?

Al termine del girone di andata è il momento di fare un bilancio su quello che è l'attacco viola, in particolare Moise Kean, autore di 11 goal con la Fiorentina, quarto attacco del campionato (21 goal complessivi). Anche i centrocampisti hanno aiutato in questo senso, con tre goal seganti da Cataldi e due da Adli. Il problema però lo ritroviamo nel reparto più offensivo. Pensiamo a Gudmundsson che ha segnato solo tre goal di cui due su rigore. Certe il suo minutaggio non è dei migliori e le continue ricadute fisiche non aiutano. Ma il resto dell'attacco? Beltran, Colpani, Sottil, Kouame, Ikone...